درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27-4-2022 في مصر
كتب:
انتصار الغيطانى
01:20 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022
درجات الحرارة
تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وذلك ما بين 2: 3 درجات على جميع محافظات الجمهورية، حيث أن هذا الارتفاع يكون متفاوتا بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
حالة الطقس اليوم
وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أبريل، تسجل 26 درجة على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 34 درجة على مدن وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتسجل 32 درجة على مدن ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، و35 درجة على محافظات ومدن شمال الصعيد، بزيادة درجتين عن درجات الحرارة المسجلة أمس الثلاثاء، كما تستقر درجات الحرارة المسجلة خلال اليومين الماضيين على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، وذلك عند 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس شديد الحرارة.
وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة الصغرى ما بين 12: 15 درجة، وذلك بشكل متفاوت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية؛ لتتراوح ما بين 16: 23 درجة على جميع المدن.
درجات الحرارة اليوم
جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:
القاهرة 32-17
الإسكندرية 26-15
وادي النطرون 32-15
طنطا 30_17
شبين الكوم 31_17
دمنهور 28_17
بلطيم 25_16
مطروح 21_15
السلوم 24_15
سيوة 34_16
بورسعيد24_15
دمياط 26_16
الزقازيق 31_18
المنصورة 30_17
الإسماعيلية 33_15
السويس 33_17
العريش 25_16
رفح 24_16
رأس سدر30_15
نخل 31_13
نويبع 33_20
طابا 31_19
كاترين 28_14
الطور 30_20
شرم الشيخ 35_23
الغردقة 33_23
مرسى علم 32_23
الفيوم 34_18
بني سويف 35_18
المنيا 36_17
أسيوط 37_17
سوهاج 37_19
قنا 37_20
الأقصر 39_21
أسوان39_20
إدفو 30_22
أبو سمبل 38_20
الوادي الجديد 39_21
شلاتين 32_17
أبو رماد 33_20
حلايب 28_19
راس حدربة 27_21