درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27-4-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وذلك ما بين 2: 3 درجات على جميع محافظات الجمهورية، حيث أن هذا الارتفاع يكون متفاوتا بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أبريل، تسجل 26 درجة على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 34 درجة على مدن وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتسجل 32 درجة على مدن ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، و35 درجة على محافظات ومدن شمال الصعيد، بزيادة درجتين عن درجات الحرارة المسجلة أمس الثلاثاء، كما تستقر درجات الحرارة المسجلة خلال اليومين الماضيين على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، وذلك عند 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس شديد الحرارة.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة الصغرى ما بين 12: 15 درجة، وذلك بشكل متفاوت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية؛ لتتراوح ما بين 16: 23 درجة على جميع المدن.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 32-17

الإسكندرية 26-15

وادي النطرون 32-15

طنطا 30_17

شبين الكوم 31_17

دمنهور 28_17

بلطيم 25_16

مطروح 21_15

السلوم 24_15

سيوة 34_16

بورسعيد24_15

دمياط 26_16

الزقازيق 31_18

المنصورة 30_17

الإسماعيلية 33_15

السويس 33_17

العريش 25_16

رفح 24_16

رأس سدر30_15

نخل 31_13

نويبع 33_20

طابا 31_19

كاترين 28_14

الطور 30_20

شرم الشيخ 35_23

الغردقة 33_23

مرسى علم 32_23

الفيوم 34_18

بني سويف 35_18

المنيا 36_17

أسيوط 37_17

سوهاج 37_19

قنا 37_20

الأقصر 39_21

أسوان39_20

إدفو 30_22

أبو سمبل 38_20

الوادي الجديد 39_21

شلاتين 32_17

أبو رماد 33_20

حلايب 28_19

راس حدربة 27_21