«الشباب والرياضة» تكرم فرق قادرون باختلاف في القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، تكريم فريق الكشافة من ذوي الإعاقة الذهنية وفريق كرة السلة للصم بنات، أعضاء مراكز تنمية الإبداع والفنون، بمكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

تكريم وشكر للفائزين

وبدأ وكيل الوزارة فعاليات التكريم بتحية شكر وتقدير لذوي الهمم لما قدموه من إنجازات على مستوى جميع الأنشطة، التي تنفذها وترعاها وزارة الشباب والرياضة، كما وجه الشكر للمدربين وأولياء الأمور مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في أي مستوى أو إنجاز يحققه أبناؤهم.

توفير سبل الدعم

وأوضح «الصبروط» أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دائما يؤكد ضرورة توفير كافة سبل الدعم لذوي الهمم بجميع فئاتهم، وأن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم ودائما تسعى لدمجهم عن طريق استحداث برامج وأنشطة وفعاليات تتناسب مع قدراتهم وطاقاتهم المختلفة

وأكد أن القليوبية تسعى دائمًا للتميز في المجالات كافة، وذوي الهمم بوجه خاص، إذ جرى زيادة مراكز التدريب على مستوى المحافظة، واستحداث خطة نشاط محلي من موازنة المديرية بهدف دعم الأنشطة الواردة من الوزارة والعمل على زيادتها، وزيادة عدد المستفيدين ووصول الخدمات لأكبر عدد ممكن منهم.

والجدير بالذكر أن منتخب الكشافة بالقليوبية من ذوي الإعاقة الذهنية حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثالث على التوالي في المسابقة الكشفية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت مسمى «أنا استطيع بشكل مختلف» من خلال مكتب قادرون باختلاف بالوزارة.

وحقق منتخب كرة السلة من ذوي الإعاقة السمعية بنات، المركز الثالث في النسخة الثانية من دوري كرة السلة للصم بنات، المنظم من خلال مكتب قادرون باختلاف بالوزارة.

واختتم اللقاء بالصور التذكارية للفائزين وجرى التكريم بقاعة الندوات بالمديرية، بحضور منسقي مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة.

اجتماع مع منسقي ومدربي مراكز تنمية الإبداع والفنون

في سياق آخر اجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مع منسقي ومدربي مراكز تنمية الإبداع والفنون ومراكز التخاطب للقادرون باختلاف على مستوى المحافظة، لمتابعة المشروعات القومية والتجريبية التي تنفذها الوزارة.

ووجه «الصبروط» الشكر للمدربين والمشرفين على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن المديرية تسعى في الفترة القادمة لزيادة عدد المراكز التى تقدم خدمات لذوي الهمم، بالإضافة للمراكز التي تدعمها الوزارة، لكي تقدم هذه المراكز الخدمات لشريحة أكبر من المستفيدين وتشمل كافة أنحاء المحافظة.

وفى نهاية الاجتماع استمع وكيل الوزارة إلى المدربين والمشرفين لطرح مقترحاتهم لتطوير العمل ومعرفة المعوقات للعمل على تذليلها.

وتشهد القليوبية تطورًا ملحوظًا في مجال قادرون باختلاف، إذ جرى إنشاء مراكز إضافية للتدريب، ومركزين التخاطب وتنمية المهارات وصعوبات التعلم التي تقدم خدمات مجانية للأعضاء، وتسعى حاليًا لزيادتها.