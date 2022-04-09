جامعة جنوب الوادي تنظم دورة لتأهيل مدربين في مجال سلامة الغذاء

تنظم كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، في الفترة من 9 حتى 13 أبريل الجاري، دورة تدريبية لإعداد مدربين (TOT) في مجال أنظمة سلامة الغذاء وكيفية تأهيل الخريجين لسوق العمل في هذا المجال.

وأشار الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، في افتتاح الدورة التدريبية، أنها تأتي بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في صعيد مصر بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الأخضر بمصر، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ الأمثل على موارد البلاد وتقليل الفجوة بين سوق العمل والدراسة، كما أضاف أنه يحضر التدريب الدكتور عصام عبد الهادي، عميد كلية الزراعة السابق، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليتي العلوم والزراعة بجامعة جنوب الوادي.

مشروع النمو الاخضر الشامل

واستعرض الدكتور محمد صلاح نجم، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والمدرب المعتمد بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشروع النمو الاخضر الشامل في مصر والذي يدعم انتقال الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر وشامل من خلال تعزيز تغييرات نظم السوق من أجل خلق بيئة ملائمة أكثر للشركات الخضراء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى القوى العاملة في محافظتي قنا والأقصر.

فعاليات دورة جنوب الوادي الرمضانية

وكانت جامعة جنوب الوادي، أطلقت فعاليات دورة جنوب الوادي الرمضانيه في الفترة من 7 إلى 21 أبريل الجاري، والتي تقام في كل الجامعات المصرية بتوقيت واحد، برعاية الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة.