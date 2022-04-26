هاني سلامة يمازح نضال الشافعي: «إوعى تكون ورا اللي بيحصل».. والأخير يرد

مازح الفنان هاني سلامة صديقه الفنان نضال الشافعي الذي يجسد دور شقيقه ضمن أحداث مسلسل «ملف سري»، إذ نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق: «إوعى تكون أنت وراء كل اللي بيحصل ده يا شيكو يا خويا.. ساعتها مش هسامحك أبدا».

نضال الشافعي يرد على هاني سلامة

وتابع: «هل ممكن يكون شاكر وراء اللي بيحصل ليحيي؟ رأيكم ايه؟»، ليرد عليه نضال الشافعي من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «حتى انت يا يحيى بتشك في شاكر ماكنش العشم يا أخويا».

أحداث مسلسل ملف سري

يشهد مسلسل ملف سري العديد من الأحداث التشويقية والأكشن منذ بداية عرضه أول رمضان، فهو يدور حول المستشار يحيى عز الدين الذي يقوم بدوره الفنان هاني سلامة، في محاولته لمحاربة الفساد المتمثل في عائلة المالكي، ولكن أثناء ذلك يتم قتل خطيبته نور وشريف المالكي، ويحاول بمساعدة أخيه وأصدقائه في معرفة القاتل ومن وراء ما يحدث لأبطال العمل.

أبطال مسلسل ملف سري

يشارك في بطولة مسلسل ملف سري العديد من الفنانين وهم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، إدوارد، مهند حسني، مادلين طبر، دينا، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.