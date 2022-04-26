«الصحة» تحذر 3 فئات من تناول الرنجة والفسيخ وتعلن توفير مصل التسمم

حددت وزارة الصحة والسكان 3 فئات ممنوعة من تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، موضحة في تقرير رسمي لها، أن هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل.

روشتة علاجية للمواطنين

وحرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، بالتزامن مع الاحتفالات بشم النسيم وعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.

مخاطر تناول الرنجة والفسيخ

وقالت وزارة الصحة والسكان هناك مخاطر يمكن الإصابة بها في حال تناول الرنجة والفسيخ من هذه الفئات، مثل النهجان ومشاكل في التنفس، وتصل في بعض الحالات الى الإصابة بالأزمات القلبية.

الوزارة تطالب بالابتعاد عن تناول الأسماك المملحة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تقريرها، أنه لتجنب هذه الأعراض الخطيرة يجب الابتعاد عن تناول الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة، لافتة الى أنه في حال حدوث أي مشاكل صحية، فهناك خطوط ساخنة للوزارة يمكن التواصل من خلالها، وهي الخط الساخن 137، و16474.

ونصحت وزارة الصحة والسكان مرضى القلب والضغط المرتفع بعدم تناول الفسيخ والرنجة، لأنها تؤدي لارتفاع ضغط الدم أيضًا، مناشدة المواطنين بضرورة تناول الخضروات في حال تناول الرنجة، وأيضًا شرب المشروبات الساخنة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون كاف من مصل التسمم داخل كافة المستشفيات بالمجان، ورفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تأمين احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، مطالبة المواطنين عند وقوع حدث طارئ التواصل مباشرة بالوزارة، وهناك غرفة لإدارة الأزمات منعقدة على مدار الساعة.