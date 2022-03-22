لو هتاكل فسيخ قبل رمضان.. نصائح يجب اتباعها عند شرائه لتجنب الفاسد منه

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ليأتي هذا العام ويتخلله عدد من المناسبات والأعياد الأخرى، ومن أهم تلك المناسبات عيد شم النسيم، ما يجعل الكثيرين من محبي الاحتفال بتلك المناسبة بتناول الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، يحرصون على تناولها قبل شهر رمضان الكريم؛ نظرا لعدم قدرتهم على تناولها خلال أيام الصيام، تجنبا للشعور بالعطش الشديد الذي يشعر به الإنسان بعد تناول تلك الوجبة.

واهتماما بصحة المواطنين والقراء والمتابعين، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، عددا من النصائح للمواطنين عند شراء الفسيخ والرنجة لتناولهم قبل شهر رمضان الكريم، لتجنب شراء الفاسد منه، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، التي جاءت كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند شراء الرنجة والفسيخ قبل شهر رمضان 2022

- يجب على المشتري أن يقوم بشراء الأسماك من مصدر موثوق لتجنب الأسماك الملوثة.

- يجب تجنب شراء السمك من الشارع أو الرصيف، وتجنب شراء رخيص الثمن منه.

- يجب على المواطن أن يقوم بوضع الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها، فـ التجميد يقتل كثير من الطفيليات.

- يجب غسل الأسماك المملحة جيدا بالماء الجاري.

- على المشتري أن يقوم بمراجعة تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والتأكد من أن المنتج في فترة الصلاحية.

- يجب التأكد من امتلاء ظهرها ورائحتها الجيدة.

- عند تناول الأسماك يجب التخلص من رأس الأسماك وأحشائها.

وضع الأسماك في ليمون وخل وزيت

- يجب وضع الأسماك في ليمون وخل وزيت وتركها ليلة كاملة في الليمون، ليتم وضعه على كل شيء في هذه الوجبة، إذ أنه يقتل البكتيريا بسبب كونه وسط حمضي.

- تناول كميات قليلة من الأسماك المملحة، وانصحي أسرتك بذلك أيضا.

- امنع الأطفال أقل من 3 سنوات من تناول أي قدر من الأسماك المملحة.

- لا يجب تناول الرنجة أو الفسيخ على العشاء أو الإفطار وخصوصا خلال شهر رمضان.

- عند تناول تلك الوجبة، احرص على تناول كميات كبيرة من الخس والبصل الأخضر والجرجير والترمس، إذ يوجد بها الفيتامينات والمعادن التي تحمينا من مخاطر الإصابة بالتسمم.

احرص على تناول الفاكهة بعد الفسيخ والرنجة

- احرص على تناول الفاكهة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لتقوية المناعة وامداد الجسم بالماء، كالبرتقال، والخوخ، والبرقوق، واليوسفي، والتفاح.

- احرص على غسل الخضروات جيدا وبماء جار، ووضعها في ماء بخل وليمون لمدة ربع ساعة.

- يجب شي الرنجة جيدا لأن عملية الشواء تقتل البكتيريا.

- احرص على تناول مشروبات صحية من الأعشاب مثل الشاي الأخضر والقرفة والقرنفل بعد تلك الوجبة.

- تناول الكثير من الماء للتخفيف على الكبد ومساعدته في التعامل مع كل هذه الكمية من الملح في جسمك بعد تناول وجبة شم النسيم وتجنب تناول المياه الغازية بكثرة.

- في حالة ظهور أعراض مثل الإسهال أو الشعور بضيق في التنفس أو شلل في إحدى العضلات، لابد من الذهاب للطبيب فورا أو الاتصال بالخط الساخن 137 لوزارة الصحة.