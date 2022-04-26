محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان في حفل إفطار المحبة

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في حفل إفطار المحبة الرمضاني، الذي نظمته مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، بحضور السفير نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر.

حضر حفل الإفطار اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو توبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد عمرو أبو سحلي ممثلا لجهاز الأمن الوطني بسوهاج، والأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، والأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرقي للأقباط الكاثوليك بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ترحيب بسفير الفاتيكان

رحب محافظ سوهاج بسفير دولة الفاتيكان على أرض سوهاج، متمنيا له إقامة سعيدة، معربا عن سعادته بالمشاركة في إفطار المحبة الرمضاني، إحدى صور الترابط والمحبة بين مسلمي مصر وأقباطها، موجها التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

سفير الفاتيكان يعبر عن سعادته بزيارته الثانية لسوهاج

ومن جانبه عبر سفير دولة الفاتيكان عن سعادته بزيارته الثانية لمحافظة سوهاج، مشيدا بأجواء المحبة والتسامح التى تربط أبناء الشعب المصرى عامة وأهالى سوهاج بصفة خاصة، ونقل تحيات البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للشعب المصرى وأبناء سوهاج، مؤكدا إعجابه بما شاهده في سوهاج خلال زيارته، لافتا إلى أن أكثر ما لفت انتباهه هو جودة وتميز القمح المزروع على أرض سوهاج، متمنيا أن يكون هذا العام عام رخاء ونماء لجموع الشعب المصري، مثمنا مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.