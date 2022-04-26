توريد 338 طن قمح لصوامع سوهاج حتى الآن.. والمحافظ يتوعد المتلاعبين

عقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لمتابعة موقف توريد الأقماح للشون والصوامع بمحافظة سوهاج، ووجه بتوفير كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، مشددا على ضرورة تطبيق ضوابط توريد وتداول الأقماح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

حضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وخميس محمد علي القائم بعمل مدير مديرية الزراعة بسوهاج، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كميات القمح الموردة لصوامع سوهاج

ناقش الاجتماع موقف حصاد محصول القمح والكميات، التي تم توريدها للشون والصوامع، إذ أوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه تم حصاد 4 آلاف و500 فدان حتى الآن، من إجمالي المساحة المنزرعة، التي تبلغ 211 ألفا و862 فدانا، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، فيما تم توريد 338 طن قمح للصوامع والشون حتى الآن.

تسهيلات لموردي القمح

أكد محافظ سوهاج، ضرورة استمرار تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح، مشددا على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية أمن سوهاج؛ لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من الأقماح، يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، موجها بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط، التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح.

إجراءات قانونية ضد المتلاعبين بتوريد القمح

وشدد الفقي، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح، التي تتمثل في تحرير محضر بالواقعة، ووقف الحيازة الزراعية، والحرمان من الأسمدة المدعمة، وعدم التعامل مع البنك الزراعي، مع وضع بطاقة تموين الشخص المخالف بالقائمة السوداء، مؤكدا أنه لا تهاون على الإطلاق في هذا الشأن.

وأكد خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام باشتراطات وضوابط هيئة سلامة الغذاء عند استلام الأقماح، مشيرا إلى دور الهيئة المهم في فحص الأقماح الواردة من المزارعين، وإعطاء درجة التقييم للأقماح التي تختلف أسعارها وفقا لدرجة النقاء، ورفض الأقماح المصابة بالحشرات أو الأقماح عالية الرطوبة.

وشهد المحافظ تجربة عملية لقياس نسبة الرطوبة في عينة من القمح، بواسطة جهاز حديث لقياس نسبة الرطوبة في الأقماح، إذ وفرت هيئة سلامة الغذاء 15 جهازا بمحافظة سوهاج، يتميز الجهاز بالدقة الشديدة في قياس نسبة الرطوبة بالقمح، خلال 20 ثانية فقط.