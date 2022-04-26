محافظ سوهاج يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيري

التقى محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد 70 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم، ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري لمحافظة سوهاج.

بحث مشكلات المواطنين في اللقاء الجماهيري

حيث التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 70 مواطن من مختلف مراكز محافظة سوهاج، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام محافظة سوهاج.

المشاركون في اللقاءالجماهيري

حضر اللقاء الجماهيري رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

طلبات المواطنين المختلفة خلال اللقاء الجماهيري

استمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين الحصول على معاش تكافل وكرامة، وعلاج على نفقة الدولة، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بوزارة التربية والتعليم، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

الاستجابة للعديد من طلبات المواطنين

تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن والتواصل مع كافة الجهات المعنية بتلك الشكاوى والاقتراحات.