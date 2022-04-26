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محمود مسلم

بريد الوطن.. الباب المقفول

كتب:

بريد الوطن
08:49 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

ما تسكش الباب علىّ

أيوة سامعة دبة خطوته لسَّه جاية

وافتح الأنوار دهى.. خلّيها تنور سكته فى العتمة ديه

افتح الباب اللى مقفول

ما تقولش أخاف أهو جاى اللى يكسر الأقفال

يطمنك يعيش معايا أيامى اللى جاية وقلبك المكسور حيفرح

ورمشك التعبان فى لحظة يفتح

افتح الباب الموارب

خلّيه مفتوح للحياة أصله طالع

هى بصة من طلته خلاص حسامح الغيبة

اللى فايتة أيوة سامعة نفسه لسَّه طالع على السلالم

والأحلام معايا تسرح راح يقول لى كل الكلام

وراح أقابله بأهلاً سلام

راح أفتح الباب على آخره

وأحط رجلى بره بابى وقلبى قبله يمد يجرى مش جيبنى أقعد أصبر راح

إيمان حسين

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