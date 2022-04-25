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محمود مسلم

بريد الوطن .. ديون دينية

كتب:

الوطن
07:16 م | الإثنين 25 أبريل 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يديننى دِينِى بدنيتى الحانية

وعُشِىّ القشى كَقُصُور سامِيَة

ومَا جَاوَزَت قَدْرِى بل قدَرِى

أبا إبراهيم أنا صهرك مصرى

أَجْلَد أَعْدَاءَك بحروفى العاتية

وأطهَّرَ ثِيَاب الإسلام بِمَاء

مَاس الذَّهَبِ مِنْ أَنْجَاس الْأَجْنَاس

فِى الغرب الثعابين نَاسٌ تدوس

وَرَد الرواسِىّ وأنْهَر فراديسى

شيدتها بِشَهِد عـَرقى النَّفِيس

أبيد شرهم ومكرهم الخبيث

وتمصمص عظمهم صغار الوحوش

ولَو تراقصنى نانْسِى بلوسى

التى أنوثتها تفوق شموس

                                                                 عبداللطيف أحمد فؤاد 

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