بريد الوطن .. ديون دينية

يديننى دِينِى بدنيتى الحانية

وعُشِىّ القشى كَقُصُور سامِيَة

ومَا جَاوَزَت قَدْرِى بل قدَرِى

أبا إبراهيم أنا صهرك مصرى

أَجْلَد أَعْدَاءَك بحروفى العاتية

وأطهَّرَ ثِيَاب الإسلام بِمَاء

مَاس الذَّهَبِ مِنْ أَنْجَاس الْأَجْنَاس

فِى الغرب الثعابين نَاسٌ تدوس

وَرَد الرواسِىّ وأنْهَر فراديسى

شيدتها بِشَهِد عـَرقى النَّفِيس

أبيد شرهم ومكرهم الخبيث

وتمصمص عظمهم صغار الوحوش

ولَو تراقصنى نانْسِى بلوسى

التى أنوثتها تفوق شموس

عبداللطيف أحمد فؤاد

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