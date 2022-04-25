بريد الوطن .. ديون دينية
كتب:
الوطن
07:16 م | الإثنين 25 أبريل 2022
صورة تعبيرية
يديننى دِينِى بدنيتى الحانية
وعُشِىّ القشى كَقُصُور سامِيَة
ومَا جَاوَزَت قَدْرِى بل قدَرِى
أبا إبراهيم أنا صهرك مصرى
أَجْلَد أَعْدَاءَك بحروفى العاتية
وأطهَّرَ ثِيَاب الإسلام بِمَاء
مَاس الذَّهَبِ مِنْ أَنْجَاس الْأَجْنَاس
فِى الغرب الثعابين نَاسٌ تدوس
وَرَد الرواسِىّ وأنْهَر فراديسى
شيدتها بِشَهِد عـَرقى النَّفِيس
أبيد شرهم ومكرهم الخبيث
وتمصمص عظمهم صغار الوحوش
ولَو تراقصنى نانْسِى بلوسى
التى أنوثتها تفوق شموس
عبداللطيف أحمد فؤاد
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