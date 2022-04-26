بريد الوطن.. معاً لتكريم قيادات النجاح

كل دولة أو مؤسسة بها قائد مؤمن وثقته بالله أنه على كل شىء قدير، تكون المحبة والحكمة والإنسانية والقيادة الحسنة لزمام الأمور المتعلقة بالعمل والنجاح بالتنفيذ الجيد على أرض الواقع، وشغله الشاغل ونشاطه لإنجاح وتطوير كل عمل لزيادة الناتج، فهذا القائد يسعى دائماً إلى دراسة جدوى الأعمال، وسرعة التنفيذ بالجودة وتذليل العقبات وتقارب وجهات النظر والرؤى مع المشاركين له فى العمل، فمن فضل الله مَنَّ علينا بالقائد الرئيس السيسى، ورئيس حكومة، ووزراء ومحافظين، وجيش وشرطة وقيادات دينية وقضائية وإعلامية وفنية، كلهم على قدر المسئولية، ويسعون نحو التقدم والازدهار الدائم لحياة أفضل للشعب، لم تقف القيادات الناجحة عند المستوى الأعلى، فمن هنا أسجل إعجاباً وتقديراً لنموذج حقيقى على أرض الواقع، فهذه قائدة شابة تعمل مديرة مدرسة «منشأة قلوصنا للتعليم الأساسى التابعة لإدارة سمالوط التعليمية محافظة المنيا»، هى د. الشيماء رشاد الفولى، تحمل درجة علمية «دكتوراه فى الفلسفة»، لها خبرة فنية وإدارية ومالية وتكنولوجية، وفيما تحتاجه طبيعة عملها، حقاً هى نموذج مشرف فى القيادة، حيث تعمل بكل همة ونشاط وانضباط، لا تؤجل عمل اليوم للغد، لا تتوانى فى حل المشكلات، سواء بين الزملاء أو مع أولياء الأمور، تمتلك رؤية السعى للتطوير والإبداع، نعم إضافة وتضيف للمدرسة وللإدارة كل ما تحتاجه العملية التعليمة.

فقد احتوت كل زملائها الأفاضل من معلمين وأخصائيين ومشرفى أنشطة، وإداريين وعمال، ليكون الجميع بنفس واحدة فى إدارة تربية وتعليم الطلبة والتطوير والإبداع والنشاط فتحية وتقدير لهم جميعاً.

رفعت يونان عزيز- قلوصنا - سمالوط - المنيا

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