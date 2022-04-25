بريد الوطن .. فى بيتنا مفترس.. والكوارث قادمة

تعرض شاب سعودى لهجوم مروع من قبل أسد كان يقتنيه، ما أدى إلى وفاته، ولقد حدث هذا رغم أن الشاب المغدور، مروض وحوش، وكذلك رغم أن اقتناء الحيوانات المفترسة مجرّم، فى المملكة العربية السعودية، وفى معظم الدول، إننا ندق ناقوس الخطر بعد أن زادت ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة فى منازل واستراحات رجال الأعمال والفنانين فى بلادنا العربية لزوم الوجاهة الاجتماعية، ولإعداد فيديوهات للدعاية والشهرة عنهم برفقة المفترسات لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، ومن الجدير بالذكر أن تربية الحيوانات المفترسة تحتاج إلى مناطق إيواء تشتمل على مساحات وبيئات مناسبة لها، وكذلك يجب أن يتوافر بها معدلات أمان مرتفعة تمنعها من الهرب تجنباً لحدوث كوارث مفجعة لأصحابها ولأسرهم ولجيرانهم، وبالطبع محال توافر مثل هذه الإمكانات فى المنازل والاستراحات.. ومن هذا المنطلق فإننى أرى ضرورة أن يسلم كل مواطن للجهات المختصة أى نوع من الحيوانات، المفترسة التى يقتنيها فى بيته خلال فترة زمنية محددة، وإلا يقع تحت طائلة القانون، ولو احتاج الأمر لتم سن قانون بذلك، وحتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المروع عندنا، وكذلك أهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أماكن وجود هذه المفترسات فى المنازل والاستراحات فى أى محافظة خاصة الموجودة داخل الأحوزة العمرانية، مع رجاء أن تصدر السلطات المختصة لدينا قراراً بقصر استيراد هذه المفترسات على حدائق الحيوان لدينا.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب - القاهرة

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com