السيسي يوجه بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح لتحقيق اكتفاء ذاتي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية منذ قليل.

ووجه الرئيس بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

السيسي: المواطن تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ الإصلاح

وقال الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

الرئيس يهنىء الشعب المصري بالأعياد

وهنأ السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحية بالأعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية، وقال «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى».

السيسي: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

وأضاف «السيسي»، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.