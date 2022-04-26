بريد الوطن.. لا تزيدوا القبح قبحاً

لقد خلق الله الإنسان فى أبهى صورة، وفضَّله على كثير ممن خلق، وجعل هيئته مستقيمة سوية، صاحب وجه جميل، يميزه عن غيره من الكائنات، لكن الشكل الخارجى وحده لا يكفى ليكون الإنسان جميلاً، بل يجب أن يتمتع بجمال الروح، الذى يبقى إلى الأبد، والذى تعبث فيه تجاعيد الزمن، فيزول كلما تقدم الإنسان فى العمر، فجمال الروح يشمل جمال الشخصية والصفات، لأنه يتفوق على جمال الشكل، لأنه جمال واضح للجميع، حتى الكفيف يشعر به، لأنه من القلب للقلب، لأنه يتملك العقول دون أى تجميل أو تزييف، فهو يخترق السمع والأفئدة دون حواجز، أما جمال الشكل فهو ظاهرى يجذب العيون فقط، وقد لا يصل للقلب، فجمال الروح يبقى مشرقاً متوهجاً ساطعاً للأبد، وينثر الفرح والتفاؤل، لتخترق قلوب الآخرين دون وسيط، ليحرصوا على الاقتراب منه للاستمتاع بروحه الجميلة، لأن ناموس الكون ينادى بطيب الروح، لأن جمال الشكل دون الروح الزكية يشبه الزهرة دون رائحة، وقد افتقر إلى المقومات التى تجعله جميلاً فى أعين الناس، فجمال الروح يُضفى كل الجمال، والأجمل أن يكون الشخص جميل الشكل والروح معاً.

د. ثابت غنام

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