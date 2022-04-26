قرارات الرئيس بشأن البورصة: رؤية للنهوض بها.. وطرح حصص من شركات الدولة والقوات المسلحة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية. وكلف الرئيس بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وكذلك طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية منذ قليل.

مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقال الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

الرئيس يهنىء الشعب المصري بالأعياد

وهنأ السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحية بالأعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية، وقال «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى».