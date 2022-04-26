حياة كريمة تهدي بائعة خضار وأسرتها «تروسيكل»: «كنت ببيع بـ50 جنيه والدنيا وقفت»

ينضم أشخاص جدد لصفوف أبطال حياة كريمة كل يوم، وذلك بعد اكتشافهم من جانب المبادرة الرئاسية وسط الشوارع المصرية يكافحون من أجل اللقمة الحلال.

أسرة مكونة من رجل وزوجته وأربعة أطفال، يفترشون رصيف الشارع ومعهم بعض صناديق الخضروات المتهالكة، وبرغم ضيق اليد وقلة الإقبال على منتجاتهم التي كادت أن تتلف بفعل درجة الحرارة والرطوبة إلا أنهم يفضلون العيش بشرف دون التسول أو سؤال الناس.

الناس للناس.. بائعة خضار تعطى المحتاجين

ذهب الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية DMC، إلى الأسرة وكأنه فاعل خير، وعرف أن بضاعتهم باقية لديهم منذ 3 أيام دون بيع أو شراء، فقدم لهم مبلغا من المال يعادل ثمن البضاعة وتركها لهم وغادر، وبعد دقائق وصلت إليهم سيدة تبدو عليها ملامح التعب والمشقة ولديها خضروات تالفة تحاول بيعها، وسرعان ما حركت المشاعر الإنسانية بائعة الخضار المقيمة مع زوجها على الرصيف، لتخرج مما أعطاها الله وتعطى السيدة مبلغا وتدعوها لتناول الغداء مع أسرتها على الرصيف.

ميدالية حياة كريمة وتروسيكل هدية

«الخير في أمتى إلى يوم الدين» تحقق هذا الحديث في المرأة المصرية المساندة للمجتمع، وتدخل مقدم برنامج حياة كريمة فورا، وكشف عن نفسه وسأل بائعة الخضار عن حالها لترد قائلة: «الطماطم دي بقالها 3 أيام عندنا وربنا يكرم، وبيجي لنا أكل عيالنا كل يوم حتى لو كيس مكرونة، ولما الدنيا كانت شغالة كنت ممكن أبيع بـ50 جنيها في اليوم، ومش كل يوم بناكل لحمة ولا فراخ أي حاجة راضيين بها».

وبدموع الفرحة قال زوجها: «الواحد بيتفاجئ بحاجات حلوة بتخفف عنه الهم اللي شايله طول اليوم».

وقدم برنامج حياة كريمة للأسرة ميدالية أبطال حياة كريمة، واصطحبهم إلى أحد المعارض واشترى لهم تروسيكل لمساعدتهم في نقل الخضروات من السوق وتوصيل أولادهم إلى المدارس، وتوفير فرصة عمل لرب الأسرة.