خالد الجندي: «تحية للرئيس لأنه مخدش إجازة في رمضان لرعاية مصالح الناس»

توجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالتحية والدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه لم يحصل على أي يوم أجازة في شهر رمضان الكريم، متابعًا: «الله يطول لنا في عمره ويحفظه من كل مكروه وسوء»، معقبًا: «أنت خدت بالك إن مفيش إجازة عنده».

وتابع «الجندي»: «ما من يوم تشرق الشمس فيه إلا وتلاقي الرئيس مسافر لرئيس أو مقابل رئيس تاني أو مجتمع مع أعضاء حكومته أو بيفتش على مواقع فيها تشييد وكباري وأنفاق»، مضيفًا: «حياته بتدور حول التيسير والإشراف على كل حاجة ويتابع الحركة المرورية والجيش والسلع الغذائية وأفراد الشرطة والسياسة الخارجية في وقت عالم كله متفجر سياسيا».

مهام الرئيس الشاقة

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس يعمل على الحفاظ على توازن الدولة وعدم حدوث أزمة وهذا أمر غير طبيعي وإنسان يحتاج كل الدعاء، وهذا رجل يتقلد مسؤولية كل أجهزة الدولة ويعمل في صمت، متابعًا: «ولا طلع قال لكم ادعولى ولا اشكروني».

وأوضح: «أنا بدعيله وأنا كلي حياء منه لأنه مش بيحب الدعاء الشخص لما نقوله ربنا يديلك الصحة يقولنا يحفظ مصر كلها، هذا الرجل مخدش إجازة في شهر رمضان الله يديله الصحة ويبارك في عافيته، جماعات الشر بقى شبه المتدينين والسلفيين اللي هربانين بره بينظروا على الحكومة المصرية».

جهد المرأة المصرية في رمضان

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه يجب أن يتم تقديم التحية لكل شخص لم يحصل على إجازة في رمضان والذين ساعدوا في مرور الشهر على الخير وهم الأشخاص الذين وفروا الأمن والراحة والطعام.

وأكد: «فيه ناس من أول رمضان مشافوش راحة، دول مخدوش إجازات وميقدروش ياخدوا إجازات، ولو خدوا يوم الدنيا تعطل ويحصل لنا حالة شلل كامل، وعدم القدرة على الحركة، دول بيعملوا في صمت ومتحملين ونصيبهم من الدنيا كده، نشكر السيدة المصرية الدؤوب الحنونة، الناس دي مش عاوزه مننا غير الشكر والاعتراف بالفضل، ألف تحية لكل سيدة خاصة لو كانت موظفة وشايفة بيتها».