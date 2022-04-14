خالد الجندي: الفقراء هيفضلوا موجودين لأن ده قانون ربنا في الأرض

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن إطعام الفقراء حكم واجب، لافتًا إلى أن وضع الأغنياء كل أموالهم في دور الرعاية والملاجئ وأماكن الفقراء لن تحل مشكلة الفقر، فالفقراء موجودين لأن ذلك قانون الله في الأرض.

مشكلة الفقر مش هتتحل

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «dmc»، اليوم الخميس: «هل واجب الميسور أو المبسوط أو الغني يحط كل فلوسه في دور الرعاية والملاجئ وأماكن الفقراء؟ اللي عملناه محلناش مشكلة الفقر، والفقراء هيفضلوا لأن دة قانون ربنا في الأرض، فيه غني وفيه فقير فيه ميسور وفيه معسور، الكلام دة احنا مخترعنهوش، ولكن ده النظام اللي ربنا خلق منه الكون».

«إحنا قاعدين نخطط إزاي الراجل يبقى فقير»

وتابع: «المفاجأة السعيدة اللي لازم تعرفها إن عدد الفقراء زاد واحد، يبقى نخطط ونقول، هل المطلوب إن الفقراء يزيدوا واحد؟ إحنا قاعدين نخطط إزاي الراجل ده يبقى فقير وشحات وواقف على رصيف السيدة زينب بيسأل الناس حد يجيب له رغيف لحمة ويببع الراجل اللي وراه واللي قدامه ويبيع عفش البيت!! هو دة القصد؟ هل القصد نكون عالة على بعض وفقراء نتكافى في الناس؟»

وواصل: «معداش عليكم حديث النبي (إنك إن تذر وراثتك أغنياء خير لك أن تذرهم عالة يتكففون الناس) خد بالك مقام الجهاد الواحد يبيع عفش بيته والبلاط اللي عنده والحيطان عشان يجيب سلاح لجيش بلده عشان يقاوم العدو، ده مقام الجهاد مش مقام الصدقة»، مضيفًا: «هل من السنة والدين تسيب أولادك يتسولوا عشان حضرتك قلبك رقيق قلب عصفورة؟ دة منطق عجيب بشوفه وبضرب كف على كف».

هل يوجد فقراء في عهد الرسول؟

ولفت إلى أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجد فقراء، موضحًا: «أشهر راوي بنسمعه وهو أبو هريرة فكان لا يصاحب الرسول إلا لملء بطنه، كان بيدور على لقمة تجيله ولا حاجة».

أموال عبدالرحمن بن عوف قسمت بين الورثة بالفؤوس

وأوضح أن الله عز وجل لم يغنِ الفقراء لأنه وضع امتحانًا للأغنياء، لافتا إلى أنه كان يوجد أغنياء في عهد الرسول وكان أبرزهم عبدالرحمن بن عوف، معقبًا: «بيقولوا أمواله قسمت بين الورثة بالفؤوس، وكان الدينار قطعة من الذهب».