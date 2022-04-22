خالد الجندي: من يدعي التدين يستفز الآخرين.. «بلاش تماحيك كدابة»

أشاد الدكتور خالد الجندي بحديث الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، عندما قال إن بناء مسجد أمام كنيسة والعكس نوع من التضييق، وهو نوع من الإيذاء المنهي عنه، ومن آذى «ذميًا» فقد آذاني.

وأضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة dmc، اليوم الجمعة، أن شيخ الأزهر يقصد بكلامه بـأن «بلاش تماحيك كدابة»، وأن كل من يدعي التدين يستفز الآخرين، ويجب علينا ألا نقع في هذا الفخ فهذا عمل أهل الرياء.

حديث شيخ الأزهر له كل الاحترام

وأوضح «الجندي»، أن هذا الكلام كونه صادرا من شيخ الأزهر فله مكانته وعقله الراجح، وهذا الكلام صدر عن رجل ورع تقي صالح عالم له كل الاحترام والتقدير، «كلنا أولاده وتلاميذه ومريديه».

وأضاف: «ربنا يديله الصحة ويكمله بالعقل، ويزيده علم وزهد، هذا الرجل من أهل الله نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله علما وخلقا وعقلا».

ولفت «الجندي» إلى أن رأيه الخاص المتواضع، أن بناء الكنائس أمام المساجد أو العكس ستقلل التوتر «هيتعودوا على بعض، وشايفين بعض طول الوقت، ده متعود على رؤية الكنيسة والتاني متعود على رؤية المسجد يبقى مفيش استفزاز، ورأي مولانا شيخ الأزهر في منتهى الجرأة».

لا يجوز لمس الإنجيل أو التوراة على غير طهارة

وأوضح أن شيخ الأزهر له تصريح آخر يقول فيه إن فقهاء المسلمين يرون أنه لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يلمسوا القرآن على غير طهارة، وذلك الأمر ينطبق على لمس الإنجيل والتوراة.

وعلق خالد الجندي قائلا: «سلم لسانك يا فضيلة الشيخ يا رمز الوسطية والاعتدال والعقل والتوازن ويوزن بالذهب».