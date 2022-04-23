خالد الجندي لمنكري المعراج: الله لديه معارج.. وعلماء الأزهر بخير

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الآباء، أن يعلموا أبناءهم كيفية اللجوء إلى الله، واصفا هذا الأمر بأنه أعظم هدية، مضيفًا «في الدول الغربية والمجتمعات الإلحادية، فكرة ربنا والدين عندهم مش موجودة إلا من رحم ربي، فبيعلموا ولادهم رقم الشرطة عشان يتصلوا بيها في أي حالة طوارئ، وده تحضر وكلام مقبول، لكن إحنا عندنا تحضر وباب أهم بكتير لازم نسيبه لأبنائنا عشان لو حصل حاجة وغادرت الدنيا تبقى سلحت بسلاح من بعدك».

جزاء تعليم الأبناء كيفية اللجوء إلى الله

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «dmc»، أنّ الله عز وجلّ قال في كتابه العزيز «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدًا»، متابعًا: «يعني في حاجة لازم تتساب لأولادك، ولو سيبت لهم باب سماء مفتوح، هتضمن المغفرة والرحمة بعد الموت، لأنك علمت ابنك كيف يلجأ إلى الله ويديم التواصل معه».

المعراج هو وسيلة الصعود إلى باب السماء

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «المعراج هو وسيلة الصعود إلى باب السماء، لذلك فإن اسمها حادثة الإسراء والمعراج، وتحدث عنها الناس باهتمام لما أنكرها شخص هداه الله، ومن أنكر واقعة المعراج لا يدرك أن الله لديه معارج.. فالمعراج هو السلم والوسيلة الذي نستخدمه حتى نصل إلى عتبة الباب، اسألوا علماء الأزهر، لأنهم بخير بفضل الله، ودعكم من الحملات ضدهم، وسيظلون بالخير، وهم اللي شايلين البلد في الفكر الوسطي».

وأردف: «عندما نصل إلى الباب يجب أن نستخدم مفتاحا لفتحه، وهو الوسيلة، فالله عز وجل قال يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، موضحًا أن الوسيلة هي الأداة التي يُتوسل بها إلى غيرها.