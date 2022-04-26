خالد الجندي: الوحي نزل على مرتين.. والقرآن الكريم حمال أوجه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله قال في القرآن الكريم «إنا أنزلناه في ليلة القدر»، وهي ليلة العمر، مبينا أن الإنزال كان من الله عز وجل، وهو إنزال السببية والمباشرة.

تسهيل القرآن الكريم على الأشخاص لإدراكهم

أضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع مساء الاثنين على فضائية «DMC»، أن الله أنزل خطاب القرآن على مستوى إدراكنا في ليلة القدر، بلغة يفهمها البشر، وكان نزول الوحي من خلال الملك جبريل عليه السلام إلى مواقع النجوم، ثم على قلب النبي محمد، ليكون من المرسلين إلى البشر.

وأوضح أن الخطاب القرآني نزل المرة الأولى من اللوح المحفوظ على مواقع النجوم، واستغرق هذا الوقت ليلة، ثم نزل من هذا المكان على قلب النبي محمد، وهذا استغرق 23 سنة.

اجتهاد مفسري القرآن الكريم

أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كل مفسري القرآن كانوا يقولون دائما بعد تفسيرهم -والله أعلم- لأن القرآن حمال أوجه، والمفسر يذكر الرؤية اللغوية التي أنعم الله عليه بها، مشيرا إلى أن هناك فرقا لغويا كبيرا بين أنزل ونزّل ونزل.

قدرة الله عز وجل

وتابع: أن «الله القادر يقول لعباده، إنه الغفور الرحيم، ليرغبهم في التوبة وسؤاله من فضله، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والقرآن كلام مدبر هذا الكون، وصاحبه وعليمه، ومدبر أمر الذي يستجير به الإنسان».