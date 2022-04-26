السيسي يوجه بمشاركة القطاع الخاص في أصول مملوكة للدولة بـ10مليار دولار

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.

وأكد الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وقال «سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك».

مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية

وأطلق الرئيس مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.

استمرار عمل معارض السلع الأساسية

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف «السيسي»، أن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة.

وتابع الرئيس أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وذلك حسبما ذكرت قناة «extra news»، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.