رئيس حزب السادات الديمقراطي: الدعوة لحوار سياسي جاءت في وقتها المناسب

أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم، مؤكدًا أن الحضور شعروا بسعادة بالغة خاصة بعد حديث الرئيس عن الكثير من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والسياسي.

9 مليارات جنيه للأسر الأكثر احتياجا

وقال السادات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حديث الرئيس السيسي اليوم كان من القلب، موضحًا أن القرارات التي صدرت جميعها في محلها، خاصة البُعد الاقتصادي، وتكليفات الرئيس بشأن ملف العدالة الاجتماعية وتخصيص 9 مليارات للأسر الأكثر احتياجا.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي، إلى أن دعوة الرئيس للحوار السياسية، جاءت في وقتها المناسب، موضحًا أن التوقيت المناسب لهذا النوع من الحوار يأتي بعد النجاحات التي نستطيع البناء عليها.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وتابع أن الدولة المصرية حققت على مدار السنوات الماضية، نجاحات على مستوى الدولة، والعمل السياسي بوجود مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك النجاحات التي تحققت على مستوى البنية التحتية، وإعادة بناء مصر.