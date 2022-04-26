مصرع شخص صدمه قطار شمال بني سويف.. مجهول الهوية

لقى شخص مصرعه بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، صدمه قطار خلف منطقة ورش كوم أبوراضي، بمركز الواسطى شمال المحافظة، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت إشراف الشرطة وجهات التحقيق.

بلاغ بوفاة شخص صدمه قطار شمال بني سويف

وتلقى كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص صدمه قطار خلف منطقة ورش كوم أبوراضي، بدائرة مركز شرطة الواسطى شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بيانات المتوفي وهويته

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى مجهول الهوية، وتم استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ ما يلزم للتعرف على هوية الجثة.

إصابة 11 شخصا في حادث مروري بزراعي بني سويف

وكانت محافظة بني سويف قد شهدت إصابة 11 شخصاً بينهم 3 أطفال أشقاء، ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع «توك توك» على الطريق الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.