السيسي: هدف الإرهابيين كان إسقاط مصر.. وخضنا معركتى مواجهته وبناء الدولة معا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه خلال السنوات الماضية، كانت مصر أمام خيارين، «إن إحنا نعمل اقتصاد حرب ونقول إن إحنا بنحارب الإرهاب على كامل أرضنا وعلى حدودنا الغربية، على امتداد 1200 كيلو ، ومن حدونا من ليبيا لحد البحر الأحمر خط 22، عاوز أقول لكم، إن ده أمر ممكن يُقبل، وكانت التغطية والحشد الإعلامي سبيل له، ما احنا بنحارب صحيح، يبقى نوقف كل حاجة، الـ 7 أو 8 سنوات دول لحد ما المعركة دي تنتهي وخلاص».

السيسي: هدف الإرهاب كان تداعى قدرة الدولة المصرية

وأضاف «السيسي»، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «بالمناسبة احنا كنا شايفين أن ده كان هدف، هدف من أهداف الإرهاب الحقيقية أن تتوقف الأمور في مصر حتى تتداعى قدرة الدولة المصرية، وتبقى سهلة مرة بعد كده تسقط، وشل حركتها، فكانت المعركة معركتين، معركة مواجهة الإرهاب، ومعركة البناء وإعادة بناء الدولة بجد».

الرئيس: أنفقنا 8 تيرليون جنيه في 8 سنوات

وتابع رئيس الجمهورية: «عاوز أقولكم لما نيجي نتكلم النهاردة عن 7 أو 8 تيريلون جنيه تم إنفاقها خلال الـ 7 أو 8 سنوات اللي فاتوا، لما نتكلم في النقطة دي وأقول إن أحنا دخلنا على محورين، مش بعظم من الدولة ولا بعظم من الحكومة أنا بعظم إرادة شعب، مش أنا اللي عملته ولا الحكومة اللي عملته ده أنتم اللي عملتوه».