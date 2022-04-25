 مبروك عطية يكشف عن دعاء لو قاله الشخص فقط لكفاه «فيديو»

الدعاء هو أساس العبادة كما بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تعالى عباده أن يدعوه قائلا سبحانه «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وقال أيضاً «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وهو الأمر الذي يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن أفضل الأدعية.

دعاء لو قاله الشخص فقط لكفاه

وورد سؤال إلى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن الدعاء، وأجاب عن السؤال مبروك عطية في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف فيه عن دعاء لو قاله الشخص فقط لكفاه.

دعاء من القرآن يكفي عن غيره

وأوضح مبروك عطية، أنه سيجيب عن سؤال السائل وسؤال كل المشاهدين عن الدعاء من خلال ما ذكره العلامة أبو حيان في كتابه البحر المحيط، حيث قال إن في القرآن الكريم دعاء لو قاله المسلم ولم يقل غيره لكفاه، وهذا الدعاء هو الإجابة التي تريح جميع المشاهدين وكل من يسأل عن الدعاء.

الدعاء الذي لو دعاه الشخص لكفاه

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الدعاء الذي لو قاله المسلم ولم يقل غيره لكفاه هو دعاء «رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا»، وذلك لأن الله لو رزقنا الرحمة في الدنيا لأصبح «كل حاجة حلوة»، على حد قوله.

الدعاء الذي يرحم المسلم في الدنيا والآخرة

وأشار «عطية»، إلى أن الله لو رزق الإنسان الراحة لأصبح كل شيء في الدنيا رحمة، أما رحمة الله في الآخرة تنجي الإنسان من عذاب النار، وعلى الإنسان أن يشغل نفسه بالعمل الصالح.