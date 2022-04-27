السيسي: عهدي معكم دائما الصدق بالقول والإخلاص في العمل والنوايا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن العهد الذي بينه وبين الشعب المصري قائلًا: «السيدات والسادة.. إن العهد الذي بيني وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التي كُلفت بها بأمر الشعب المصري العظيم هو عهد الصدق في القول والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء».

وأضاف: «الانتماء لله والوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى وفي سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها، كانت خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة».