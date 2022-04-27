«السبكي» يحتفل بتحقيق برومو فيلم «زومبي» 3 ملايين مشاهدة

احتفل المنتج أحمد السبكي بتحقيق البرومو الرسمي لفيلم «زومبي»، 3 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحه، ونشر «السبكي» بوستر الفيلم على صفحته بموقع فيسبوك، وعلق عليه قائلا: «برومو فيلم زومبي يتخطى 3 ملايين مشاهدة بعد 48 ساعة من طرحه.. فيلم عيد الفطر 2022».

السبكي يروج لفيلم «زومبي»

ومنذ أيام حرص المنتج أحمد السبكي، علي الترويج لفيلم «زومبي» عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، ومن المقرر طرحه في دور السينما بموسم عيد الفطر المقبل، أي بعد أيام قليلة.

ونشر «السبكي»، برومو الفيلم وعلق عليه قائلا: «الإعلان الرسمي لفيلم زومبي عيد الفطر 2022.. علي ربيع، حمدي المرغني، كريم عفيفي، إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح».

أحداث فيلم زومبي

وتدور أحداث فيلم «زومبي»، في إطار رعب كوميدي، حول مطرب مهرجانات يدعى حمادة بطة، يواجة العديد من المواقف التي تظهر بشكل كوميدي، والفيلم بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.