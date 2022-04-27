«مياة القناة» تستعد لفصل الصيف برفع كفاءة المحطات وتطهير خطوط الصرف 

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى آمن بأعلى مستويات الجودة.

وأضاف «عصمت»، في بيان صحفي، أن هناك خطة زمنية لرفع كفاءة العديد من المحطات على مستوى محافظات القناة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

استعدادات الشركة لفصل الصيف

وناقش «عصمت» الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالقرى المدرجة بمبادرة «حياة كريمة» في الإسماعيلية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها على مستوى الشركة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه في إطار الاستعداد لموسم الصيف يتم متابعة إجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات.

تطهير خطوط الصرف الصحي

وقال «عصمت»، إنه يتم تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف، والتي ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحي، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ خطط مأمونية وسلامة مياه الشرب وأمان تداول الصرف الصحي، للحد من المخاطر الصحية والبيئية واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عالية، فضلا عن تكثيف حملات إزالة الوصلات الخلسة، وتقليل الفاقد.

واستعرض «عصمت» بيانًا إحصائيًا بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد)، للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) بصفة يومية للمياه على مدى 24 ساعة، للتأكد من صلاحيتها.