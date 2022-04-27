انتشال جثة مجهولة الهوية من مياه الترعة الإبراهيمية في أسيوط

عثر الأهالي على جثة غريق مجهول الهوية طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أمام مدخل قرية بني زيد التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة غريق بالترعة الإبراهمية أمام مدخل قرية بني زيد دائرة المركز.

وانتقل فريق من مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وجرى انتشال الجثة بمعرفة فريق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص غريق بدون هوية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث أسيوط خلال أسبوع

وكانت محافظة أسيوط، قد شهدت خلال الأسبوع الجاري عددا من الحوادث، من بينها إقدام شاب على ضرب زوجة أبيه بآلة حادة في الصدر والظهر، وذلك في مشاجرة نشبت بينهما لخلافات عائلية بمدينة البداري في محافظة أسيوط، ونُقلت المصابة إلى مستشفى البداري المركزي لتلقي العلاج اللازم.

في سياق آخر، أقدم أمين شرطة بمديرية أمن أسيوط على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه في ظروف غامضة، وذلك داخل فندق بميدان محطة أسيوط.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية «خرطوش»، وذلك لخلاف على لهو الأطفال، في شارع خالد بن الوليد بمنطقة بحري البلد التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي.