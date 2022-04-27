عاجل.. مقتل 4 جنود وجرح 3 آخرين جراء القصف الإسرائيلي بمحيط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في نبأ عاجل منذ قليل، بمقتل 4 جنود وجرح 3 آخرين جرّاء القصف الإسرائيلي على بعض النقاط في محيط دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ باتجاه طبرياً مستهدفاً بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي، وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتاً إلى أنه بعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد 4 جنود وجرح 3 آخرين، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.