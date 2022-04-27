السيسي: تصنيف مصر الائتماني تراجع 6 مرات خلال أحداث 2011 وما بعدها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التصنيف الانتمائي الخاص بمصر تراجع 6 مرات في عامي 2011 و2012، «وحجم التعدي على الأرض الزراعية من 25 يناير لـ8 فبراير 35 ألف تعد، وخلي بالك إنت واقف في الميدان ومبتعرفش إيه اللي بيحصل في البلد، والبلد بتتخرب وبتضيع وبتتدمر بنوايا طيبة».

السيسي: الوضع في مصر كبير على أي رئيس وحكومة.. لكن مش كبير على المصريين

وأضاف الرئيس خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: «الكلام ده أنا قولته للإعلاميين في لقائنا، إحنا مش اتنين إحنا واحد والكلام ده قولته في البداية لما طلبت للترشح للمسؤولية دي، وقولت الموضوع الموجود في مصر كبير قوي كبير على أي رئيس وكبير على أي حكومة لكن مش كبير على المصريين».

واستطرد رئيس الجمهورية : «أنا بتكلم على أزمة صغيرة خالص تعرضت لها مصر وأرقام صغيرة بالنسبة للواقع اللي بعد كدة».