السيسي: الفصيل الذي كان موجودا لعب دورا كبيرا في التشكيك على مدار 90 سنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ليس محسوبا على أي طرف، «يا جماعة اوعوا تفتكروا إن أنا محسوب على حد أو بدافع عن حد، لكن هقول لكم وأفكركم وإحنا في شهر كريم: إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا».

السيسي: قد يكون الوقت أحيانا غير مناسب لقول الصدق.. فنسكت حتى اللحظة المناسبة

وأضاف السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية،: «قد يكون الوقت أحيانا مش مناسب لقول الصدق فتسكت لغاية ما ييجي الوقت اللي تقوله عشان الناس تعرف، هو الفصيل اللي كان موجود معانا دوره في التشكيك وبناء حالة عدم ثقة في مجتمعنا المصري وتوقفت على مدار 90 سنة، طب خير يعني، طب هي أثرها إيه».

السيسي: على الإعلاميين والسياسيين مسؤولية كبيرة في الحفاظ على البلد

وانتقد الرئيس حالة التشكيك التي تحدث حاليًا: «أثر ده إيه لما أنا أقعد من خلال تواجد في قواعد المجتمع ومفاصله وأقعد أتكلم أتكلم أتكلم على إن أنا اشكك في كل حاجة زي ما بيحصل دلوقتي والناس بتسمع والناس بسيطة ومشغولة بحالها وبظروفها المعيشية، هيقعد يفرز ويناقش الموضوع ده صح ولا غلط، وعلى الإعلاميين والسياسيين مسؤولية كبيرة في الحفاظ على البلد حتى يتشكل وعي حقيقي لدى المجتمع».