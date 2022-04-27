السيسي: سبب النجاح في مصر أنه لم يكن هناك تآمر.. والاختيار عرض ما جرى بالواقع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإخلاص والأمانة والشرف هي أسس بناء الوطن، «لما نيجي نتكلم في 2013 أول ما طلب الشعب المصري تغيير الواقع اللي كان موجود واللي أفرزته الأحداث والانتخابات في الوقت ده»، متحدثًا عن مسلسل الاختيار: «يمكن كتير مننا بيقول هو المسلسل اللي اتعمل ده كان الهدف منه إيه».

السيسي: الاختيار هدفه إن إحنا نسجل بأمانة وإخلاص وشرف

وأضاف الرئيس خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلًا: «الهدف منه إن إحنا نسجل بأمانة وإخلاص وشرف في وقت بينعدم فيه الشرف والصدق.. وكنا حريصين وأنا أقدر أؤكد لكم إن على الأقل كل كلمة اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار بمنتهى الدقة ده اللي حصل».

وتسائل: «طب معقول إن حد يبقى مختلف مع حد في أفكاره ويساعده؟.. يساعده ليه؟.. مش كده ولا إيه؟، لا والله وأنا بحلف بالله أبدًا وسبب النجاح وسبب التغيير إن لا كان فيه تآمر ولا كان فيه خيانة ولا فيه عدم إخلاص، لأن الإخلاص مكانش لحد، والإخلاص كان لله وللوطن ده اللي ميتحملش أكتر من كدة».

السيسي: أي تآمر كان هيبقى على البلد و100 مليون مصري

وتابع الرئيس السيسي: «يعني لما آجي أقف الوقفة دي مع الرئيس محمد مرسي الله يرحمه، أنا بقف مع مصر.. بقف مع مين؟ مع مصر.. لو تآمرت عليه بعد ما تولى يبقى أنا تآمرت على مصر.. يبقى أنا تآمرت على البلد.. تآمرت على 100 مليون وضيعت حياة ومستقبل واستقرار 100 مليون، والحب هنا مالوش مكان والفكر هنا مالوش مكان، والموجود هو الإخلاص والأمانة والشرف من أجل بناء وحماية وطن، وأنا بقول لكم في الآخر إحنا فيه يوم قيامة وربنا سبحانه وتعالى هنقف قدامه وكل واحد مننا بما فيهم أنا هتسئل على كل كلمة وكل فعل أنا فعلته في حياتي كلها، وطبعا في الفترة المهمة دي».