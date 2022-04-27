القوات الروسية تعلن السيطرة على عدة قرى في شرق أوكرانيا

قالت أوكرانيا، إنّ القوات الروسية سيطرت على عدة قرى في شرق البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

المطالبة بتحقيق في جرائم حرب بأوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه لا يزال يأمل في إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك عقب محادثات مع وزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو.

ومن جهته، دعا «جوتيريش» إلى تحقيقات مستقلة في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، وأبلغت شركة غازبروم الروسية بولندا وبلغاريا أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

اشتعال النيران في مستودع ذخيرة

وقال حاكم الإقليم فياتشيسلاف جلادكوف، إن سلسلة من الانفجارات سُمعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، كما اشتعلت النيران في مستودع للذخيرة في المقاطعة.