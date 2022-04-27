تحرير 151 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 11 يوما

حررت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات 150 ألف و877 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد ضد المخالفين خلال 11 يوما.

إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها ضد المخالفين

وحررت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء12 ألف و699 قضية في اليوم الأول و13 ألف و178 قضية في اليوم الثاني و14 ألف و299 قضية في اليوم الثالث و12 ألف و813 قضية في اليوم الرابع و12 ألف و651 قضية في اليوم الخامس وتحرير إجمالي 85 ألف و235 قضية خلال 6 أيام وتم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين وأُحيلت إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيقات.

انقطاع وتذبذب التيار أهم الاضرار التي يتعرض لها المواطن بسبب سرقة الكهرباء

وحددت الشركة القابضة للكهرباء علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الاضرار التي يتعرض لها المواطنون بسبب سرقات التيار الكهربائي غير المشروعة منها زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي وتذبذب في الجهد الكهربائي وحدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية إضافة إلى التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.

زيادة نسبة الفقد وتعرض الشبكة القومية لمشكلات فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها بسبب «السرقات»

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأضرار التي يتعرض لها قطاع الكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائي على الدولة وهو ما يؤدي إلى زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء وهي التى تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها مع تعرض الشبكة القومية لمشكلات فنية نتيجة وجود أحمال اضافية عليها «السرقات»، غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء إضافه إلى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي والتأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.