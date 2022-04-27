رئيس البرلمان الروسي يوصي بقطع الغاز عن «الدول غير الصديقة»

قال رئيس البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، إنه يجب على بلاده أن تقطع إمدادات الغاز عن باقي الدول التي وصفها بـ«غير الصديقة»، ومن جهته قال رئيس الوزراء البلغاري، إن قطع إمدادات الغاز الروسي عن البلاد يعد "ابتزازاً"، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تفاقم الخلافات مع الغرب

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق نيتها قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا بعد أن رفضتا الدفع بالروبل، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع الغرب.

ومن جهتها قالت شركة الغاز البولندية الحكومية PGNiG، إنها ستعلق بشكل مباشر إمدادات الغاز على طول خط أنابيب يامال اعتبارًا من صباح الأربعاء، حسبما ذكرت PGNiG في بيان يوم الثلاثاء وجاء في البيان: «في 26 أبريل، أبلغت شركة غازبروم شركة PGNiG عن نيتها تعليق عمليات التسليم بالكامل بموجب عقد يامال في بداية يوم العقد في 27 أبريل».