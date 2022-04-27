شعراوي يهنئ الرئيس والحكومة والأزهر بليلة القدر: وفقكم الله لما فيه الخير

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ليلة القدر، جاء فيها: «يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ليلة القدر».

وأضاف وزير التنمية المحلية: «داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم والأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات وأن يحقق بفضل قيادتكم الرشيدة كل ما تصبوا إليه مصر الغالية من آمال وطموحات مجددين العهد لكم بأن نكون خلف قيادتكم جنوداً مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصري في النهوض والتقدم، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة».

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بليلة القدر

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول ذكرى ليلة القدر .

وقال شعراوى فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ليلة القدر .. أعادها الله على سيادتكم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وأضاف الوزير : داعياً المولي عز وجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسئوليات وواجبات لصالح الوطن تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول ذكرى ليلة القدر

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول ليلة القدر .

وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ليلة القدر ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .