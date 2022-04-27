الرئيس السيسي من داخل مسجد الحسين: أعمال التطوير لم تقترب للأثر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، رافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر.

مسؤول الهيئة الهندسية يستعرض تفاصيل التطوير الشامل

وعرض مسؤولو تطوير المسجد بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تفاصيل التطوير بالكامل، وشدد رئيس الجمهورية على أنَّ التغيير لم يمس الأثر، قائلًا «لما جينا عملنا التغيير ده هنا أو داخل الضريح كنا حريصين على ألا نقترب للأثر، وده اللي عاوزين نوضحه للناس، علشان كان في نقاش إحنا بنعمل إيه».

مسؤول التطوير بالهيئة الهندسية: رفع كفاءة المسجد فقط من قبل الأثريين

وردّ مسؤول التطوير بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قائلًا: «مفيش عمل عملناه بالمسجد إلا بالتنسيق مع وزارة الآثار، وكل الأثريات تمّ الحفاظ عليها بشكل كامل، والقبة زي ما كانت موجودة وكان بها تكييف تمّ رفع كفاءته فقط ولم يتمّ تغييره، وحتى وجهات مدخل المقام بالأبواب كانت أعمال رفع كفاءة فقط من قبل الأثريين، توجد آثار كثيرة جدًا وقد حافظنا عليها».