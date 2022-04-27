تفاصيل منخفض خماسيني يضرب مصر الجمعة.. وتحذير عاجل من «الأرصاد»

يشهد فصل الربيع دائمًا، تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، لذلك دائمًا ما توضح هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وتحذر المواطنين من الأجواء، وكشفت تعرض مصر لمنخفض خماسيني خلال الأيام المقبلة ما يؤثر على حالة الجو.

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد ستتأثر بمنخفض خماسيني في الصحراء الغربية، بعد غد الجمعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

منخفض خماسيني يضرب مصر

وقالت «غانم» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن هذا المنخفض يصاحبه أتربة ورمال بجانب ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الفترة ما بين 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا حتى لا يتأثر جلد الإنسان بالسلب.

انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

وتوقعت «غانم» أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، يوم السبت المقبل، ناصحة المواطنين بارتداء ملابس صيفية ثقيلة ليلاً خلال تلك الفترة خاصة عند الخروج ليلا أو في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أبريل

وفيما يلي توقعات بدرجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.