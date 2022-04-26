توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. كتلة هوائية شديدة الحرارة آخر أيام رمضان

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على المحافظات الشمالية وحتى شمال الصعيد خلال يومي الأربعاء والجمعة، مع ارتفاع تدريجي جديد في درجات الحرارة، وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن الطقس يكون شديد الحرارة بدءا من الجمعة المقبلة، وذلك لمدة 24 ساعة فقط على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يعود لمعدلاته الطبيعية مرة أخرى بدءا من السبت المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.