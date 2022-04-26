درجات الحرارة غدا الأربعاء 27-4-2022 في مصر.. الأرصاد تكشفها

يتابع الكثيرون يوميًا بالتزامن مع العشر الأواخر من رمضان، عن درجات الحرارة غدا، وحالة الطقس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حتى يمكنهم اختيار الملابس المناسبة، ووجبات الإفطار أو السحور.

حالة الطقس غدًا

وبحسب خبراء الأرصاد فإن غدًا الأربعاء الموافق 27 أبريل الجاري، حيث يسود الطقس حارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ومدن جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدًا

وتظهر غدًا عدد من الظاهر الجوية، التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومنها تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري.

كما تنشط الرياح الشمالية الشرقية بشكل متقطع على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ما بين متوسطة وضعيفة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدًا المتوقعة غدًا على كل المناطق والأنحاء كالآتي:

القاهرة 32-17

الإسكندرية 26-15

وادي النطرون31-16

طنطا 30-17

شبين الكوم 31-17

دمنهور 28-17

بلطيم 25-16

مطروح 21-15

السلوم 24-15

سيوة 34-15

بورسعيد 23-16

دمياط 24-16

الزقازيق 31-18

المنصورة 30-17

الإسماعيلية 33-16

السويس 33-17

العريش25-16

رفح 24-16

رأس سدر 30-15

نخل 31-13

نويبع 33-20

طابا 31-19

كاترين 28-14

الطور 30-20

شرم الشيخ 35-23

الغردقة 33-23

مرسى علم 32-22

الفيوم 34-18

بني سويف 35-18

المنيا 36-17

أسيوط 37-17

سوهاج 37-19

قنا 37-20

الأقصر 39-21

أسوان39-22

إدفو 40-22

أبو سمبل 38-21

الوادي الجديد 39-21

شلاتين 32-19

أبو رماد 33-20

حلايب 28-19

رأس حدربة 27-21