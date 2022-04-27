طقس اليوم الأربعاء في البحيرة.. العظمى تسجل 29 درجة مئوية

تشهد محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، طقسا حارا مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما شهدت المحافظة تقلبات مناخية وذلك منذ بداية الشهر الجاري، تضمنت هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة على مختلف المدن والمراكز لا سيما المدن الساحلية في إدكو ورشيد والمحمودية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما أوضحت الأرصاد أن غداً يشهد شبورة مائية صباحاً، ونشاط للرياح أحياناً وطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح، (شمالية غربية : شمالية شرقية)، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

تحذير من ارتداء الملابس الخفيفة

وكانت قد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حذرت فيه المواطنين لعدم ارتداء الملابس الخفيفة خلال الأيام الحالية نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء ، سجلت العظمى في القاهرة 32 درجة وبلغت الصغرى 17 درجة، وسجلت العظمى في الإسكندرية 26 والصغرى 15 درجة مئوية، ومطروح العظمى بها بلغت 21 درجة والصغرى 15 درجة.

بينما سجلت درجة الحرارة العظمي في سوهاج 37 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، و العظمى بأسوان بلغت 39 درجة والصغرى 22 درجة.