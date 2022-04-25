طقس اليوم الاثنين في البحيرة.. ارتفاع درجة الحرارة نهارا والصغرى 16

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في شتى نطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك بداية من الساعات الأولى من الصباح، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وتجبنا لوقوع الحوادث.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهاراً، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً على كل الأنحاء، كما يسود طقس غائم جزئيا.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 : 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في البحيرة اليوم العظمى 29 مئوية، وبلغت الصغرى 16 درجة.

تقلبات جوية

وشهدت البحيرة خلال الأسبوع الماضي موجة من الطقس الحار، وسجلت درجات الحرارة 39 درجة مئوية، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بوقوع تقلبات في حالة الطقس، إذ تنخفض درجة الحرارة مرة أخرى، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر وعدم ارتداء الملابس الخفيفة حفاظاً على سلامتهم.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة في مختلف المحافظات اليوم الاثنين، حيث سجلت العظمى بالقاهرة 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية 25 للعظمى و16 للصغرى، وفي مطروح 23 درجة للعظمى و14 للصغرى.

فيما سجلت محافظات الصعيد درجات حرارة أعلى، ومنها سوهاج حيث بلغت العظمى 34 درجة والصغرى 17، وبلغت العظمى بقنا 35 درجة والصغرى 19.