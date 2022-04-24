طقس اليوم الأحد في البحيرة.. شبورة كثيفة والعظمي تسجل 29 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى وقت الظهيرة، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين وتجبنا لوقوع الحوادث.

توقعات «الأرصاد الجوية»

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهاراً، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد طقس غائم جزئي مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وهبوب رياح خفيفة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالي غربي، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 16.

موجة من الطقس الحار

كانت قد شهدت البحيرة الأسبوع الماضي موجة من الطقس الحار حيث بلغت درجات الحرارة 39 درجة مئوية وذلك وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود المحافظات طقس غير مستقر على أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى، مناشدة المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة نظرا للتقلبات الجوية.

كما شهدت البحيرة تقلبات جوية وهبوب رياح محملة بالرمال والأتربة على مدن المحافظة كافة، لاسيما المدن الساحلية «ادكو، رشيد، والمحمودية».