«الأرصاد»: طقس حار على محافظات مصر طوال العيد.. درجة الحرارة تصل لـ40

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة جديدة تؤثر على البلاد بداية من بعد غد الجمعة وستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع نهاية أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب وجود منخفض خماسيني جديد قادم من الصحراء الغربية للبلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و35 درجة، وتسجل ما بين 32 و33 درجة على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الاحمر، ومدن القناة، فى حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و40 درجة.

طقس حار يسود البلاد في عيد الفطر

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ومحافظة مرسي مطروح، والعلمين، ومدينة السلوم، وأيضًا على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، ولكنها ستكون على فترات متقطعة، كما يسود طقس غائم جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الغربية، والشرقية، وجنوب ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يسود طقس مشمس على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

ومع بداية ساعات الليل يسود طقس معتدل على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 19 و26 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-4-2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 32-17

الإسكندرية 26-15

وادي النطرون31-16

طنطا 30-17

شبين الكوم 31-17

دمنهور 28-17

بلطيم 25-16

مطروح 21-15

السلوم 24-15

سيوة 34-15

بورسعيد 23-16

دمياط 24-16

الزقازيق 31-18

المنصورة 30-17

الإسماعيلية 33-16

السويس 33-17

العريش25-16

رفح 24-16

رأس سدر 30-15

نخل 31-13

نويبع 33-20

طابا 31-19

كاترين 28-14

الطور 30-20

شرم الشيخ 35-23

الغردقة 33-23

مرسى علم 32-22

الفيوم 34-18

بني سويف 35-18

المنيا 36-17

أسيوط 37-17

سوهاج 37-19

قنا 37-20

الأقصر 39-21

أسوان39-22

إدفو 40-22

أبو سمبل 38-21

الوادي الجديد 39-21

شلاتين 32-19

أبو رماد 33-20

حلايب 28-19

رأس حدربة 27-21