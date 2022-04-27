يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 26 والقنوات الناقلة، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، خاصة بعد تورط «جلجل» في جريمة قتل، ويبحث حالياً عن مخرج لبرائته بعد هروبه مع عائلته خلال الحلقات السابقة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 26 والقنوات الناقلة

ويعُرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26 الجديدة الساعة السادسة و45 دقيقة على قناة dmc، والإعادة الساعة 1.45 صباحًا، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل مكتوب عليا

وسيطرت الكوميدية على أحداث الحلقة 25 من مسلسل مكتوب عليا، حيث سافر «جلال» إلى قرية خطيبته من أجل الهروب من الشرطة بعد اتهامهم بجريمة قتل.

وظهرت على يد جلال كلمة «ماما مزاجات»، وهي السيدة التي كان يحبها والد «جلال»، وهي تعمل راقصة في كباريه وطلبوا منهم التخفي عندها لفترة ووافقت على ذلك.