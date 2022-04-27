إطلاق نار قرب مستودع الذخيرة الروسي في مولدافيا

قال مسلحو منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدافيا أنّهم شاهدوا طائرات مسيرة بالإضافة إلى سماع إطلاق نار قرب مستودع الذخيرة الروسي، وقالت منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدافيا إنَّ الجانب الأوكراني أطلق النار على قرية تضم مستودعات ذخيرة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تخوفات من تصعيد روسي وشيك

يُشار إلى أنّ المخاوف بدأت تتصاعد في مولدوفا من أن تكون الوجهة المقبلة لـ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، ومما زاد من حدتها وقوع انفجارين في منطقة «ترانسنيستريا» الانفصالية المدعومة من موسكو والمتاخمة لجنوب غرب أوكرانيا.

استدعاء السفير الروسي لدى مولدوفا

جاءت الانفجارات بعد أيام من تصريحات قائد عسكري روسي، أكّد خلالها أنَّ «السيطرة على جنوب أوكرانيا ستوفر مخرجًا في ترانسنيستريا التي تشهد اضطهادًا للسكّان الناطقين بالروسية»، الأمر الذي أدى إلى استدعاء السفير الروسي لدى مولدوفا للاحتجاج على التصريحات.