«زراعة الإسكندرية» تنظم حفل الإفطار السنوي لطلاب الكلية.. «على شكل فانوس»

نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حفل الإفطار السنوي لطلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد الكلية.

1000 طالب في إفطار «زراعة الإسكندرية»

وتميز حفل زراعة الإسكندرية الذي نظمه وأعده اتحاد الطلاب بالتعاون مع قسم رعاية الشباب الكلية، بتنسيقه على شكل فانوس وهلال ونجمة، وشارك فيه حوالى 1000 طالب، وحضره الدكتور أحمد مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور هشام عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق القيعي عميد الكلية الاسبق، بالإضافة إلى مستشاري لجان رعاية الشباب وبعض أعضاء هيئة التدريس، وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، وتضمن حفل الإفطار فقرات متنوعة من عرض التنورة وإنشاد ديني وموسيقى رمضانية.

إفطار «زراعة الإسكندرية» على هيئة فانوس

وشكل طلاب الكلية طاولات الإفطار على هيئة فانوس رمضان وذلك بعد أيام من تشييد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية إفطارها على شكل رجل يتضرع إلى الله، حيث سبق وأن أقامت هندسة إسكندرية إفطارها على شكل فانوس منذ عدة أعوام.

وتعد «هندسة الإسكندرية» الكلية الرائدة في تنظيم الإفطار بأشكال مختلفة، حيث بدأت فكرتهم منذ عام 2015 بشكل حرف E رمز لكلمة Engineering، ثم 2016 فانوس رمضان و2017 مدفع رمضان و2018 هلال رمضان مع فانوس، ومبنى إدارة الكلية 2019 التنورة، و2022 رجل يبتهل بالدعاء و التضرع إلى ربه.